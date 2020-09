Relata Federico Viñas su versión del choque

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del percance en el que estuvo involucrado, el delantero del América, Federico Viñas, charló con el diario Récord y contó con lujo de detalles lo sucedido en Calzada del Hueso, Coapa.

El charrúa cuenta que ya se dirigía a su casa y mientras circulaba por la avenida, en la cual él tenía preferencia, notó como atrás suyo se encontraba el vehículo rojo que pertenece a una empresa privada de transporte, el cual se acercó demasiado a su coche, quien terminó pegándole con la llanta derecha delantera.

«Yo iba por Calzada del Hueso, ya había terminado el entrenamiento, y ya me iba para mi casa. Vendría siendo como una avenida acá, que tengo la preferencia yo. Quería doblar para este lado donde yo venía. Iba de lo más tranquilo, ya había visto que quería doblar, pero como tengo preferencia yo seguí, y el cómo dudando en vez de apretar el freno, se tiró, y bueno, yo ya estaba demasiado cerca y le agarré la llanta derecha de adelante”, narró el joven de 22 años.

⚠️VIÑAS ACCIDENTE ⚠️ El jugador del America

Federico Viñas sufrió un accidente automovilístico fuera del club saliendo ileso del percance, la conductora del auto rojo si sufrió con un pequeño golpe, fue retirada del lugar en otro auto particular. pic.twitter.com/vkUFC8jjPW — TVC Deportes (@TVCDeportes) September 25, 2020

Después del impacto, Viñas afirmó haberse dirigido al vehículo dañado, en donde se encontraba una mujer lesionada, a quien intentó ayudar llamando una ambulancia.

“Bajé del auto y le pregunté cómo estaba y me dijo que se había golpeado la cabeza, y bueno, lo primero que intenté es conseguir una ambulancia. Nada que ver eso que se dice ahí que yo nunca me preocupé ni nada que yo quise hacer arreglo, no nada… Porque yo no tuve la culpa, yo tenía la preferencia, y bueno, el chofer del Uber se dobló y bueno, le agarré la llanta de adelante. Nada más que eso. Lo primero que hice me preocupé por la mujer”, contó.

Por su parte, Eduardo Roa, hijo de la mujer que viajaba en el auto rojo manifestó que Viñas venía echando carreritas con otros futbolistas del América, quienes discutieron con el conductor.

«Federico venía manejando y venían varios futbolistas del América con quienes venía echando carreritas, el conductor del Didi alcanza a frenar para el impacto, pero lo chocan y salen más jugadores del América a discutir con el conductor”, comentó a Récord.

Cargando...