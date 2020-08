El recado de Alfredo Talavera a jugadores de Chivas por indisciplina

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Alfredo Talavera habló sobre la reciente indisciplina de Uriel Antuna y Alexis Vega con el Guadalajara.

El arquero de Pumas considera que siendo deportista profesional no debería hablarse sobre este tema ya que deben cuidarse.

«Creo que ni deberíamos hablar de la indisciplina. Es futbol, eres profesional y te debes en cuerpo y alma a tu trabajo. No puedes tener un buen rendimiento si no cuidas tu cuerpo.

«Puedes hablar de táctica, técnica, de lo que quieras, pero en un profesional de futbol no puedes hablar de indisciplina y eso debe ser en cualquier equipo»

