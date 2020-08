En la MLS se unen a la manifestación contra la violencia racial en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En la MLS se unieron a las protestas de la NBA por violencia racial en Estados Unidos tras los disparos de la policía americana contra el ciudadano afroamericano Jakob Blake.

Los partidos que se iban a jugar hoy en este torneo han sido pospuestos. El Inter Miami y el Atlanta United estuvieron juntos en la cancha en solidaridad a esta situación.

All remaining MLS games after Orlando vs. Nashville have been called off in solidarity with the nationwide protests after the police shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/NVLXfQS0fV

— B/R Football (@brfootball) August 27, 2020