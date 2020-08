¿Porque están boicoteando los playoff de la NBA?

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Los partidos de playoffs de hoy de la NBA han sido pospuestos por los últimos acontecimientos de racismo en los Estados Unidos.

Esto después de que un ciudadano afroamericano, Jakob Blake, recibiera varios disparos por una policía en Wisconsin sin motivo aparente.

Esto ha indignado al mundo y en los deportes no es la excepción.

JUST IN: The WNBA has postponed all three of its games scheduled for tonight. https://t.co/VrE7Rfmgs4

— Axios (@axios) August 26, 2020