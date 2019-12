Miguel Herrera molesto en rueda de prensa habló sobre la final de ida ante Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Tras la polémica derrota del América ante Rayados 2-1 en la final de ida del Apertura 2019 en el Estadio BBVA, el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera aseguró tener la confianza en lograr la remontada en el partido de vuelta.

Herrera dejó en claro lo mucho que confía en el grupo y lamentó que el resultado no terminó por favorecerlos.

«Tengo confianza en el grupo, hicimos un partido bueno, se nos escapa un resultado que pudo haber sido peor, nada más hay que ganar para poder levantar la copa»

El ‘’Piojo’’ no quiso hablar sobre el arbitraje, el ex entrenador de la Selección Mexicana al ser cuestionado sobre este tema fue contundente en su respuesta.

«No voy a hablar del arbitraje»

Miguel considera que su equipo no debe reclamar sobre el arbitraje, ya que al final de cuentas deben respetar sus decisiones.

‘’No, no, yo no entiendo por qué no el árbitro va a ver la jugada, al fin de cuentas está para las dudas, es lo que sigo insistiendo, si él va a revisar, no le puedes reclamar porque ya la vio y está convencido, pero si va a permitir que le dirijan los de arriba es una circunstancia. No la he visto la jugada, pero él puede ir a checar. Va, la checa, decide y toma sus decisiones. No podemos reclamar. A fin de cuentas así está, se va a reponer (el equipo), cerramos bien los espacios, hay que trabajar y el domingo dar la vuelta.’’

El partido de vuelta de esta gran final del torneo Apertura 2019 se jugará este domingo en el Estadio Azteca a las 20:15 horas.