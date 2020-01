Afición rayada con opiniones divididas tras derrota ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la derrota de Rayados 1-0 ante Pumas en la jornada 3 del Clausura 2020 donde se vieron inoperantes, la afición del Monterrey no se vio en su totalidad molesta.

Aunque sí hubo varios hinchas que señalaron el bajo nivel de jugadores como Rodolfo Pizarro, Maximiliano Meza o Leonel Vangioni, hubo otros que tomaron este marcador con calma debido a la sobrecarga de partidos que tuvo el equipo el semestre pasado.

Hubo algunos que incluso aseguraron que si anuncian de manera oficial el fichaje de Matías Kranevitter, se les quitará la molestia de esta derrota.

Aquí las reacciones:

sabían que iban a perder por eso no anunciaron a KRANEVERGAS. Ahora si ya anúncienlo para que se me pase SIUUUUUUUUUUUUU

No fue el unico que jugo mal porque tambien no te quejas de funes, meza, pizarro, dorlan la mayoria jugo mal no juega solo 1 juegan 11 y aparte el horario, la altura, el ritmo no es excusa pero tambien afecto asi que no revientes si apenas es su segundo partido🤫🙄🤷🏻‍♀️

— Clarissa Ruiz (@fragosa2610) January 26, 2020