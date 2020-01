Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lamentaron pérdida de Kobe Bryant

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas más destacados en los últimos años lamentaron la muerte de Kobe Bryant, ex basquetbolista que a sus 41 años de edad falleció el día de hoy debido a un accidente en su helicóptero.

El astro argentino del FC Barcelona aseguró que no tiene palabras para describir lo que siente por la muerte de Kobe y destacó que fue un placer conocerlo porque compartieron buenos momentos juntos.



El delantero luso admitió que le rompe el corazón la pérdida de Bryant junto a su hija Gianna y recalcó la inspiración que fue para varias personas.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020