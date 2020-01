Mundo del futbol lamenta la perdida de Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, California.- El mundo del futbol lamentó la pérdida de Kobe Bryant, que falleció el día de hoy a sus 41 años de edad tras un accidente en su helicóptero privado.

El legado que dejó Bryant en el deporte es imborrable, prueba de ello es que clubes históricos del futbol mundial y jugadores de talla internacional le dedicaron su más sentido pésame mediante sus redes sociales.

Jugadores como Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Neymar Jr e incluso el retirado Iker Casillas fueron los que han puesto mensajes de condolencias al momento. De igual manera, equipos como Real Madrid, Liverpool y FC Barcelona también le dejaron un mensaje a Kobe.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

Comunicado Oficial: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 26, 2020

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe… que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

My heartfelt condolences go out to the families and friends of Kobe and of those who died in the terrible accident. — Mohamed Salah (@MoSalah) January 26, 2020

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe 😥 pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

RIP Kobe Bryant 1978-2020.

Sports icon. pic.twitter.com/aOTWyPtyD3 — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2020