Reportan muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero

CALABASAS, California.-De acuerdo con un reporte del medio TMZ Sports, el histórico basquetbolista Kobe Bryant ha fallecido en un accidente mientras se trasladaba en un helicóptero en el sur de California esta mañana.

Este reporte indica que Bryant estuvo con otras tres personas, lo que habría sucedido es que su helicóptero privado cayó y se incendió.

El medio anteriormente mencionado cita que Kobe viajaba constantemente en helicóptero, por lo cual suena factible que esto haya sucedido.

A falta de confirmación oficial por alguna persona cercana a Kobe, el mundo pierde a una auténtica leyenda del deporte.

