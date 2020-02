Antonio Mohamed reveló que se enamoró de Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Antonio Mohamed recordó sus inicios como director técnico en el futbol mexicano a 16 años de su debut como estratega.

El ‘’Turco’’ reveló que cuando llegó a México soñó con jugar en el América, pero hoy en dia esta completamente enamorado de Rayados, desde que era jugador externó su cariño hacia los ‘albiazules’.

“Cuando llegué a México, soñaba con América, jugar con América; pero me enamoré de Monterrey”.

De igual forma, el timonel argentino descartó que haya tenido muchas complicaciones para recibir una oportunidad para dirigir en México, ya que Luis García fue el que lo invitó a Morelia.

‘’¡No ! Fue Luis García que me dio esa oportunidad y siempre voy a estar agradecido, me llamó por teléfono y nos juntamos en México y enseguida me contrató”.

