Ricardo La Volpe deja en claro a Pumas que no cobra caro

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con la sorpresiva salida de Míchel González de Pumas, surgió el rumor que los universitarios estarían interesados en contratar a Ricardo La Volpe.

Tras ser cuestionado si su salario sería un problema para llegar al equipo de la UNAM, La Volpe descartó esto ya que su prioridad es estar en un proyecto deportivo importante.

«No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo»

El ex entrenador de Toluca reveló que solamente sondearon a su auxiliar Rafael García sobre su sueldo pero con él no se han comunicado.

«Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante»

Cargando...