Javier Aguirre reveló que la Selección Mexicana quiere hacerle una invitación a Luka Romero

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El entrenador mexicano del Leganés, Javier Aguirre dio su punto de vista sobre el debut del futbolista mexicano-argentino del Mallorca, Luka Romero que se convirtió en el jugador mas joven en debutar en La Liga de España.

El timonel azteca felicitó a Romero y aseguró que la Selección Mexicana quiere hacerle una invitación para que juegue para ellos.

«Lo felicito. Apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga más. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho»

«México me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro»,



