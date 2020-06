José María Basanta anunció su retiro del futbol

MONTERREY, Nuevo León.- José María Basanta ha tomado la decisión de no jugar más futbol profesionalmente a sus 36 años de edad, el central argentino explicó la satisfacción que tuvo tras ganar tantos títulos con el Monterrey, club que siempre llevará en su corazón.

«Pasé muchas cosas en Monterrey, lo mejor fue el nacimiento de mi hija y en lo deportivo los campeonatos. Más allá de las relaciones con los compañeros y personal de la institución, me queda una satisfacción enorme porque con sacrificio le dejé varias copas a Rayados»

El seleccionado argentino en el mundial de Brasil 2014 aclaró que jamás se va arrepentir de haber fichado por Rayados por todo lo que vivió.

«Nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé en junio del 2008 de venir a México, después de 12 años puedo decir que fui feliz por la etapa ganadora que me tocó abrir en el equipo. Coincidió mi llegada con una época ganadora de la institución y eso me deja buenos recuerdos»

Cargando...