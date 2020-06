Real Madrid e Inter Milán habrían llegado a un acuerdo por Achraf Hakimi

MADRID, España.- Real Madrid habría llegado a un acuerdo con el Inter Milán por la venta de Achraf Hakimi.

Actualmente el lateral marroqui se encuentra en el Borussia Dortmund a préstamo, pero para la siguiente temporada ya tendría todo hecho para llegar al equipo dirigido por Antonio Conte.

Fabrizio Romano de Sky Sports dio a conocer que Hakimi pasaría al Inter por una cifra cercana a los 40 millones de euros, el futbolista estaría de acuerdo en unirse al cuadro neroazzurro.

Achraf Hakimi to Inter, last details to be completed in next hours and then… deal done!

Inter and Real Madrid are going to reach an agreement about the final fee, around €40M + add ons. Hakimi has decided he wants to join Inter. Totally confirmed. ⚫️🔵 @SkySport #Inter #BVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2020