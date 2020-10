Conmocionan a Andy Dalton, QB de Dallas

Por: Ricardo Arizmendi

Los focos de alarmas se encendieron en el equipo de la Estrella Solitaria ya que en el juego de este domingo ya que su Quarterback suplente Andy Dalton tuvo que abandonar el encuentro por conmoción.

El responsable de la acción fue el defensivo Jon Bostic, jugador de Washington, quien propinó con el hombro derecho un golpe sucio al veterano mariscal de campo y que le costaría la expulsión del juego.

Corría el tercer cuarto del encuentro, los Vaqueros estaban en una posición del campo comprometedora. Dalton sacó la jugada y cuando la bolsa colapsó decidió salir por piernas y al deslizarse para concluir la jugada fue golpeado directo a la cabeza.

El emparrillado se llenó de drama ya que jugadores de ambos equipos se llevaron las manos a la cabeza incrédulos de lo que estaba pasando, situación que ameritó la asistencia médica.

La NFL es rigorista con este tipo de acciones que ponen en riesgo la integridad física del jugador lesionado, por lo que Dallas tendrá que arreglárselas en cuanto al departamento de QB.

Sin Dalton y sin Prescott, quien también está fuera de actividad indefinidamente, los Cowboys utilizaron a su 3er mariscal, Ben Dinucci, no obstante trascendió que estarían buscando un QB en la agencia libre mientras que Washington encarará sus próximos duelos sin el defensivo Bostic. presea Walter Payton Man of the Year en el 2017.

