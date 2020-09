Jeff Hardy traerá de vuelta a ‘No More Words’

ESTADOS UNIDOS.- Una vez asentado en WWE desde su regreso en 2017, Jeff Hardy ha recibido un sinfín de peticiones por parte de sus aficionados, quienes desean que traiga de vuelta su antigua canción, ‘No More Words’.

En una entrevista con BT Sport, el Enigma Carismático reveló que, en efecto, lo hará, pero hasta que el público vuelva a las arenas, haciendo énfasis en que esa fue una condición que le puso a la empresa para que firmara una renovación.

“No More Words, cuando volvamos a estar frente a la multitud de nuevo, eso fue una parte de mi renovación de la firma porque si volvemos a estar frente a la gente nuevamente me gustaría usar No More Words de nuevo porque sé que todos ustedes les pertenece”.

“Así que ese fue el trato conmigo para volver a firmar. Entonces, ese será el boleto, hombre, eso me impulsará aún más, volver a escuchar esa música, porque creo que la música de Hardy Boyz es solo para Matt y Jeff Hardy y no para Jeff Hardy “, consideró.

Cuando Jeff impulsó su carrera en solitario y se posicionó como la cara de la WWE, la canción ‘No More Words’ de Endeverafter se volvió un hito en la fanaticada, quien celebra que el nacido en Carolina el Norte haya conseguido el Título Intercontinental recientemente.

