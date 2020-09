On fire; Marcelo Flores anota doblete con el Arsenal Sub-18

INGLATERRA.- Se ha vuelto recurrente que Marcelo Flores anote con el equipo Sub-18 del Arsenal, y este sábado no fue la excepción.

Ahora, en el triunfo de 3-2 de su equipo sobre el Crystal Palace de la categoría, Flores incidió en dos de los goles de los Gunners. El primero al 59’ empatando el partido a un tanto; el segundo al 85’, siendo éste el tercer y definitivo gol de la tarde para el creativo.

Marcelo Flores’ goals against Crystal Palace for the u18s today #AFC pic.twitter.com/nuCJPZHjGF

— Dan Critchlow (@afcDW) September 26, 2020