Daniel Passarella salió de Rayados en 2003 porque directiva no fichó a Cuauhtémoc Blanco

MONTERREY, Nuevo León.- Jorge Urdiales, ex directivo del Monterrey reveló porque Daniel Passarella salió del equipo en 2003 luego de haber conseguido un título de liga para los ‘’albiazules’’.

Urdiales aseguró que el motivo fue porque el timonel argentino pidió la contratación de Cuauhtémoc Blanco para los regios.

Al ver que la directiva se negó a traer a ‘’Cuau’’, Daniel pidió la contratación de Ángel ‘Matute’ Morales.

Los dirigentes ‘’albiazules’’ tampoco quisieron traer a Morales porque traía un problema en la rodilla y fue cuando Passarella decidió salir del equipo.

«Después de que quedamos campeones con Daniel, él estaba muy insistente en que trajéramos a Cuauhtémoc Blanco primero, le dijimos que no, entonces él quería a Matute Morales, nosotros le dijimos que no porque traíamos información que traía una lesión en la rodilla y no era adecuado traerlo. Entonces él dijo pues entonces yo no regreso, pues entonces ven a firmar tu retiro”

