‘’Es un pinche llorón’’ Miguel Layún sobre Neymar Jr

MONTERREY, Nuevo León.- Miguel Layún no olvida el duelo individual que tuvo con Neymar Jr en los octavos de final del mundial de Rusia 2018 entre Brasil y México.

El lateral mexicano aseguró que el astro brasileño es muy pesado en la cancha y que en la cancha no le cae bien.

«Un pinche cabezazo un día le voy a meter, es bien pesado en la cancha. Todo el mundo me preguntó por la pinche escena con Neymar, ya les dije que en la cancha me cae gordo» declaró en platica con el youtuber Escorpión Dorado.

Por último, el futbolista de los Rayados del Monterrey describió al ex jugador del FC Barcelona como un ‘’llorón’’.

«Fíjate cómo es bien pinche llorón, yo apenas lo toque y se revolcó como… Vean la jugada cuando lo levanto, vean la jugada, me tira un pisotón y ahí nadie dice nada porque no le tiré, pendejo yo que no me tiro».

