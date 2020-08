La promesa de Liam Gallagher si Messi ficha con el Manchester City

INGLATERRA.- El cantante británico, Liam Gallagher, es una de las figuras públicas que mayor amor le ha demostrado al Manchester City, prácticamente desde su infancia.

Entonces, cuando escuchó el rumor que colocaba a Lionel Messi en su equipo, se ‘volvió loco’ y como muchos fans más, no tardó en publicar en sus redes sociales el deseo que tiene por ver al astro argentino en su equipo.

«El mesías en camino al club Manchester City. Vamos, ustedes saben», escribió Gallagher en su cuenta de Twitter.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020