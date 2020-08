¿Qué le dijo la directiva del América a su cuerpo técnico?

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes, durante la habitual reunión semanal, la directiva del América hizo un pequeño pero necesario “ajuste de tuercas” en su área deportiva, esto al llamar la atención de todos y cada uno de los miembros responsables del funcionamiento futbolístico del primer equipo.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, los directivos azulcremas se dirigieron a Miguel Herrera y su equipo de trabajo sin ultimátum alguno, pero sí con el señalamiento de recomponer el camino que hasta el momento se ha visto muy escabroso.

“A trabajar, a mejorar mucho, a recuperar lo perdido y a calificar lo más arriba posible, este es el América y se debe de trabajar siempre en lo mejor para el equipo, no se puede tolerar lo que pasó las semanas anteriores. Aquí a trabajar todos y que el equipo sepa que necesitamos más”, esas habrían sido algunas de las palabras externadas en aquella reunión, según Rodríguez.

‘El Piojo’ no corre riesgo de salir del club, ni siquiera perdiendo ante San Luis el próximo sábado, pero es consciente que ya no debe de dejar más puntos en el camino pues la afición del América está cada vez más molesta y eso no gusta a la directiva y tampoco al dueño, Emilio Azcárraga.

