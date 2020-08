WWE: Causa polémica afición virtual en Monday Night Raw

ESTADOS UNIDOS.- La WWE ha innovado sus shows en vivo bajo la modalidad del ThunderDome, el cual involucra la presencia de aficionados de manera virtual, quienes se conectan vía internet para aparecer en las pantallas que el equipo técnico de la empresa de los McMahon instala en el Orlando’s Amway Center.

Sin embargo, no todo ha salido como se esperaba, pues desde su implementación muchos de esos aficionados que se unen a la transmisión solo lo hacen para entorpecer el show, en base a actitudes repudiables.

Por ejemplo, al inicio del programa se vio la imagen de Chris Benoit en una de las pantallas. Este luchador canadiense perteneció a WWE y fue una gran figura, pero manchó su legado en la compañía al asesinar a su esposa e hijo y después quitarse la vida, esto en el año 2007.

the KKK & chris benoit in attendence for WWE’s Monday Night RAW pic.twitter.com/2LR0ijjkUH

— John Leguisagna (@RabbeseKing) August 25, 2020