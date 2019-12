Gary Lineker, histórico ex delantero inglés considera que Raúl Jiménez no recibe el mérito que merece

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El histórico ex delantero inglés, Gary Lineker reconoció la destacada actuación de Raúl Jiménez en el partido de hoy donde los Wolves vencieron 3-2 al Manchester City.

Jiménez con una anotación y una destacada asistencia fue de los hombres más importantes del Wolverhampton en esta victoria.

Gary mediante su Twitter aseguró que desde su punto de vista el canterano del América no recibe los aplausos que merece.

‘’No estoy seguro de que Jiménez obtenga los aplausos que merece. Excelente centro delantero.’’ fue lo que dice su tuit traducido al español.

Not sure Jimenez gets the plaudits he deserves. Terrific centre forward.

