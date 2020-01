Salvador Cabañas reveló que ya perdonó a la persona que ‘’arruinó su carrera’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El pasado 25 de enero se cumplieron 10 años del lamentable accidente que sufrió Salvador Cabañas en un bar de la Ciudad de México donde le dispararon en la cabeza.

El ex jugador paraguayo admitió que perdona al tipo que destruyó su carrera, refiriéndose a José Jorge Balderas, narcotraficante que le disparó.

«Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito: perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera»

Cabañas incluso narró lo que vivió en esta terrorífica noche que terminó por marcar el resto de su vida y su carrera futbolística.

«Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome. Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Dicen que era uno de los mayores narcotraficantes de México.’’