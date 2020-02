‘’La directiva puede decidir lo que quiere’’ Antonio Mohamed sobre la posibilidad de ser cesado de Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- El mal paso de Rayados en lo que va del Clausura 2020 con tres unidades en siete partidos disputados ha dado mucho de qué hablar tomando en cuenta que son el plantel más caro de toda la liga.

Antonio Mohamed, estratega ‘’albiazul’’ reveló estar consciente que depende puramente de los resultados del equipo y la directiva es libre de tomar la decisión que consideren indicada por el bien del club.

El ‘’Turco’’ confía en que sus jugadores sacarán un buen resultado mañana ante Toluca en la jornada 8 del Clausura 2020.

“Soy un empleado del club, soy un esclavo de los resultados, no hay ningún problema, la directiva tiene todo el derecho de tomar la decisión que tenga que tomar. Soy una persona tranquila, no me modifica mi manera de pensar el ser Campeón o estar en último lugar, confío en que la cosa va a cambiar. Mañana (ante Toluca) nos queda entregarnos al cien por ciento en la cancha, es hablar menos y actuar más”

Será mañana a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez cuando los regios enfrenten a los Diablos Rojos.

Cargando...