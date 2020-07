Mauro Quiroga abierto a la posibilidad de llegar a la Selección Mexicana

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí.- El nuevo fichaje del Atlético de San Luis, Mauro Quiroga aseguró que analizaría la posibilidad de llegar a la Selección Mexicana en caso de que sea requerido.

“Dije que no era una decisión fácil. A veces sacan de contexto las cosas. Lo sostengo. Si se me presenta la posibilidad lo valoraría y lo tendría muy en cuenta para mi carrera. Eso sería un orgullo muy grande” declaró para el diario RÉCORD.

Quiroga explicó que tiene que cumplir varios requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, donde el principal es haber vivido en el país durante cinco años.

“Acabo de cumplir un año, recién renové mi tarjeta migratoria para el segundo. La naturalización es un tema legal y de tiempo”

De igual forma, el ex jugador de Necaxa admitió que su sueño es ser tomado en cuenta por la Selección de Argentina pero sabe que al haber jugadores de primer nivel en su puesto difícilmente se le presente la oportunidad.

“No (le sorprende que no lo convoquen). A estas alturas de mi carrera me tomo las cosas con mucha tranquilidad, trato de no volverme loco. En mi puesto hay muchos jugadores que están jugado a primer nivel, esa es la realidad”

