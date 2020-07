Newcastle United sueña con Lionel Messi, buscarían su fichaje ‘’a billetazos’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El futuro de Lionel Messi con el FC Barcelona sigue siendo una incógnita, ahora surge la información que el Newcastle United estaría dispuesto a poner ‘’billetazos’’ sobre la mesa para llevarse al argentino.

De acuerdo con información de Ben Jacobs de TalkSport, la forma en la que el conjunto inglés logrará el fichaje de Lionel es gracias al príncipe árabe Mohammed bin Salman que tiene una de las fortunas más grandes del planeta y va a comprar una parte del club.

Allusion to Messi just a way of saying PIF want world's best players. No suggestion he's first on any 'list', so I'd take reference with big pinch of salt. Source adds since PIF's bid, "#NUFC have gone from almost no fans in Saudi to widely known. They've started to catch #MUFC."

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2020