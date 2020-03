Erling Haaland y Paul Pogba serían la prioridad del Real Madrid en este mercado de verano

MADRID, España.- La relación entre Mino Raiola, representante reconocido a nivel mundial con el Real Madrid habría mejorado tanto al punto que dos jugadores representados por él serían la prioridad de los »merengues» en este mercado de verano.

De acuerdo con información del diario AS, los dirigidos por Zinedine Zidane estarían buscando el fichaje de Erling Haaland y Paul Pogba.

Aunque la cifra que estarían pidiendo Borussia Dortmund y Manchester United por sus respectivos jugadores sería elevada, los ‘’blancos’’ harían el esfuerzo por contratarlos.

There is a marked improvement in Real Madrid's relationship with Raiola, who has two players on his books who could prove to be fundamental to the club's future, Pogba and Haaland…https://t.co/qLQzxHaIWD

— AS English (@English_AS) March 27, 2020