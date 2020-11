Hombre que se tomó foto con el cadáver de Maradona recibió amenazas de muerte

ARGENTINA.- La rabia que se desató en Argentina cuando se dieron a conocer fotografías del cadáver de Diego Armando Maradona fue descomunal, y eso llevó a los aficionados a buscar exhaustivamente al responsable del acto, a quien finalmente localizaron.

Primeramente, no solo era un implicado, eran varios, sin embargo, uno de ellos rompió el silencio y dio la cara con una disculpa pública, intentando que las amenazas en su contra cesaran después de vivir horas muy difíciles.

«Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó», contó Claudio Fernández a Radio 10 de Argentina.

Condena social para Diego Molina y 2 trabajadores de la funeraria Pinier, se sacaron fotos al lado de Maradona con el ataúd abierto, que no salgan más a la calle estos hijos de puta y les caiga todo el peso de la ley pic.twitter.com/Jj0zXbpTIz — Augusto (@AugustoCoudann2) November 26, 2020

El hombre afirmó que después de eso fue despedido y después, amenazado vía telefónica por un puñado de personas desconocidas.

«Maradona es ídolo de todos. Mío, tuyo y del mundo. Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto (soy el de anteojos) levanté justo la cabeza. Estaba acomodándolo, me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo. Yo lo que más quería era dejarlo como un ídolo y que sus familiares se despidieran, como hicimos con toda su familia», comentó.

«He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas”, agregó.

