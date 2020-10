Mazatlán FC reprocha mal comportamiento de aficionados a Rayados

MAZATLÁN.- Lo vivido el pasado sábado en el Kraken en el partido Mazatlán-Monterrey que vivió una orden de retiro hacia fanáticos visitantes cuyo comportamiento no fue el adecuado servirá como ejemplo para todo aquel aficionado que ingrese al recinto sinaloense, así lo indicó Mauricio Lanz, director general del equipo del faro.

“La gente que se retiró, es porque no se comportó y no nada más por la sana distancia. Tú sabes que la gente luego viene, o sea, viene a todo, menos a disfrutar un partido”, reveló el directo a ESPN.

Lanz enfatizó que dichas medidas podrán seguirse tomando siempre y cuando existan irregularidades en la afición, quien sin importar los colores tendrá que ser retirada prematuramente del inmueble.

“Repito, no nada más hablamos de tomar medidas por la pandemia; esta gente no se comportó con la civilidad que nosotros esperamos, sino que sólo vino a hacer desmanes. Entonces, si eran de Monterrey los que se retiraron, pues, fueron los que se comportaron de mala manera y no hay mucho más que hablar de eso, pero incluso, la mayoría de la gente que vino de Monterrey se comportó muy bien”, concluyó.

