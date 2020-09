La reacción de aficionados del Monterrey tras la derrota de Rayados en el Clásico Regio 124

MONTERREY, Nuevo León.- La derrota en un Clásico Regio siempre será la derrota y tras perder la edición 124 ante Tigres con un marcador de 0-2, aficionados de Rayados explotaron en redes sociales.

Varios fanáticos albiazules lamentaron la manera de jugar del Monterrey y algunos inclusos ya piden la salida de Antonio Mohamed.

De igual manera, los jugadores no se salvaron de las críticas por parte de la afición.

Checa las reacciones en la nota:

No hay fútbol colectivo en el club actualmente. Todos dicen que Tigres no juega a nada. Pero no es cierto. Tigres juega a defender y a contragolpear. Quizas no es fútbol atractivo pero mínimo tienen una idea y la ejecutan. Los Rayados ni ideas ni ejecución tienen. Pésimo.

— Jaime Charles (@jaimecharles93) September 27, 2020