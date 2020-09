Sergiño Dest sería nuevo jugador del FC Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El FC Barcelona y el Ajax habrían llegado a un acuerdo por el fichaje del lateral estadounidense, Sergiño Dest.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, Sergiño firmará un contrato hasta 2025 con los blaugranas.

Los culés finalmente lograron cerrar su fichaje pese al fuerte interés del Bayern Munich en llevárselo.

Su traspaso estaría rondando los 22 millones de euros más variables, sería cuestión de días para que se anuncie de forma oficial su llegada a tierras catalanas.

Barcelona and Ajax are now signing paperworks/contracts for Sergiño Dest. The deal is 100% done and confirmed. Sergiño will be in Barcelona to have medicals and sign his contract until June 2025. Agents also told to Bayern Münich board that Dest will play for Barça. 🔵🔴 #FCB https://t.co/bzSO0NOhsw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2020