Murió Manuel ‘Loco’ Valdez, actor y comediante mexicano

MÉXICO.- La madrugada de este viernes falleció a sus 89 años de edad el actor y comediante, Manuel ‘Loco’ Valdez, reconocido por su participación en telenovleas, puestas tratarles, programas y películas mexicanas.

Lamentablemente falleció a las 3:40 AM de este viernes del gran actor Manuel “El Loco” Valdés. 🙌🏻🕊😭 ¡Descanse en Paz! #VLA pic.twitter.com/hleL6Ry8Vh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 28, 2020

‘El Loco’ arrastraba varios años luchando contra el cáncer de piel y en una entrevista recordó aquel momento cuando identificó un “granito”, al cual le compuso una canción.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.

Con el paso de los años el problema se agravó, pero ni siquiera eso detuvo al actor, quien siguió dando cátedra de buen humor y algunas entrevistas en las cuales hacía de las suyas con su único e irrepetible estilo.

Manuel, hermano de los también fallecidos Germán y Ramón Valdés, estuvo presente en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano y será recordado, además de su importante trayectoria, por su gran amor al América, club al cual le apostaba constantemente en cada Clásico Nacional.

