Carlos Vela habló de Kobe Bryant tras su fallecimiento

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La muerte de Kobe Bryant es algo que tiene bastante sorprendido a muchas personas alrededor del mundo, Carlos Vela, atacante mexicano del LAFC que es un fiel seguidor de la NBA lamentó la pérdida del histórico ex basquetbolista.

Carlos admitió que puedes sentir en cada esquina gente triste por la pérdida de Kobe y que era una personalidad del deporte porque siempre quería ganar. Para el nacido en Cancún, lo más destacado de Bryant fue su mentalidad ganadora.

“The mentality, he wanted to win every time. He did his best with every second he spent in the sport. It’s something every athlete can learn from.”

Lessons from a legend. @11carlosV on what he learned from Kobe Bryant. #LAFC pic.twitter.com/lQDawg3nCe

— LAFC (@LAFC) January 28, 2020