Diego Lainez rompió el silencio, aseguró estar cómodo en el Real Betis

BETIS, España.- Tras todas las versiones que se han manejado que Diego Lainez no estaría cómodo en el Real Betis por su poca participación y que podría salir del equipo, el mexicano rompió el silencio.

En entrevista exclusiva para TUDN, el canterano del América admitió que se siente en casa en el cuadro ‘’verdiblanco’’ ya que la gente lo trata muy bien y cuando entra o sale de cambio la gente se emociona por verlo.

«Aquí con la gente que me ve en la calle siempre son cosas positivas, cosas buenas, que yo me siento realmente como en casa, en el estadio la gente me trata muy bien, cuando juego o cuando salgo de cambio la gente se emociona y eso me llena de orgullo»

El nacido en Tabasco cree que no ha tenido muchos minutos por su temprana edad ya que todo lleva un proceso, Lainez no se desespera ante dicha situación.

«Hay procesos de cambios, eres un jugador joven, muy joven, tienes que aguantar muchas cosas, seguir entrenando, no bajar nunca y creo que hay que darle un poco más de mérito a querer sobresalir, no es fácil, ni aquí ni en México es fácil»

Cargando...