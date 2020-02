Angélica Fuentes reveló su importancia en la llegada de Javier Hernández al Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara reveló lo que fue la llegada de Javier Hernández al Manchester United, asegurando que fue pieza clave en la llegada del »Chicharito» a los ‘Red Devils’.

Angélica reveló que fue interesante negociar con los ingleses y principalmente con Sir Alex Ferguson.

“Yo fui la que hizo esa negociación con el equipo. En su momento fue muy interesante, hablar con los ingleses, conocer al señor (Sir Alex) Ferguson fue algo único en mi vida, interesante, muy correctos, de un nivel de profesionalismo muy alto».

De igual forma, la empresaria destacó que la gente del Manchester United fue muy profesional y preparada en todo momento.

«Gente muy preparada, fue muy interesante llevarlo (a Chicharito), dejarlo y ver un partido del Manchester United (en Old Trafford)”

Fuentes dejó en claro que este traspaso le dio una proyección a nivel internacional al conjunto ‘’rojiblanco’’ por el hecho que Hernández es canterano tapatío.

“Esa negociación, de hecho, le da esa proyección internacional al club. El que un jugador que se formó ahí desde abajo emigrara a las grandes Ligas con el Manchester United es algo positivo para cualquier equipo donde esté, en este caso, Chivas”

Sobre la posibilidad de volver a participar en el mundo del futbol, Angélica no descartó esto ya que si le interesa regresar.

“Es algo que me he preguntado y todo es posible, me gustaría participar dentro del futbol nuevamente, siempre y cuando, un equipo busque más que nada (tener) más resultados cada semana en la parte futbolística, alguien que verdaderamente a partir del futbol, que es algo que vibra tanto, sirva para enfocar esa energía y fortaleza en algo fundamental que es la educación de los mexicanos”

