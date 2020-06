James Rodríguez reveló que no quiere estar en el Real Madrid

MADRID, España.- Aunque en su momento llegó al Real Madrid con un cartel importante por su actuación en el mundial de Brasil 2014 con la Selección de Colombia, James Rodríguez no ha logrado consolidarse como una figura indiscutible en el cuadro blanco.

El mediocampista cafetero habló en exclusiva con Rio Ferdinand, donde reveló que tuvo una buena oferta el verano pasado y él quería salir ya que no iba a tener muchos minutos.

«Con Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido de aquí los últimos tres años, pero este año me quedé y cuento lo que pasó: en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí»

Rodríguez aclaró que hubiera querido irse ya que no le gusta tener poca actividad, aunque ahora trata de aprender de la situación que actualmente vive.

«Tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise, porque sabía que no iba a poder jugar mucho. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más».



