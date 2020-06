Luis Pérez arrepentido de haber dejado Rayados por Chivas en su momento

MONTERREY, Nuevo León.- Luis Ernesto Pérez, histórico ex jugador de Rayados recordó su etapa como futbolista donde en 2012 la decisión de irse a Chivas la catalogó de errónea

En entrevista exclusiva para RG La Deportiva, »Lucho» aclaró que no logró adaptarse al Guadalajara y esto sumado a sus constantes lesiones, complicaron que haya podido destacar con los tapatíos.

“Fue una decisión errónea, no me pude adaptar correctamente, luego sufrí varias lesiones. Son cuestiones que reflexionas ya que estás retirado y no en el momento. Me quedó la sensación de que pude haber hecho algo más”

En su paso por el Rebaño Sagrado, el ex Necaxa jugó 27 partidos entre el 2012 y 2013 sin anotar ni un gol.

