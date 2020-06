Ronaldinho podría salir del retiro para llegar al Gimnasia dirigido por Maradona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Por más sorpresivo que parezca, Ronaldinho podría volver al futbol profesional y salir del retiro con 40 años de edad.

Según El Día de la Plata, el astro brasileño quiere dejar atrás su detención en Paraguay y jugar bajo las órdenes de Diego Armando Maradona.

Aunque por parte de Maradona no habría problema en integrar al ex FC Barcelona, por parte del club no ha existido un acercamiento oficial.

El entorno de Ronaldinho quiere que sea dirigido por Maradona: ¿se dará? https://t.co/Naj15Q4s3K pic.twitter.com/NxQP6ReILc — El Día de La Plata (@eldialp) June 26, 2020

Cargando...