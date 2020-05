Jair Pereira reveló que hay falta de pagos en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jair Pereira, defensor central de los Gallos Blancos de Querétaro reveló en exclusiva para ESPN que le han reducido el salario y aunque al inicio si le estaban pagando, no ha recibido pagos ni en abril ni en mayo.

El ex jugador de Chivas aseguró que a él le recortaron el salario dejándole solamente un 30 por ciento de lo que originalmente percibe.

«Sí, en lo personal me hicieron un recorte salarial del 70 por ciento, me dejaron un 30 por ciento. En lo personal, me dieron ese porcentaje (del 30 por ciento del sueldo) en marzo, pero en abril ya no recibí pago y en mayo tampoco.’’

«Sabemos que esto puede repercutir en el tema salarial (la pandemia), en el tema económico, pero es ahí donde se tiene que ser un poco más maduro, entrar a un mutuo acuerdo con la directiva»

Cargando...