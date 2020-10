El consejo que Miguel Herrera les da a sus jóvenes jugadores

MÉXICO.- El entrenador del América, Miguel Herrera, ha tenido la labor de debutar en Liga MX a varios jugadores provenientes de las Fuerzas Básicas de las Águilas, espacio que históricamente suele sacar futbolistas de mucha calidad.

Pero para el ‘Piojo’, el tema futbolístico no es lo único que le preocupa en los chavos, sino también el factor personal, tan es así que en una entrevista con Farid Dieck explicó, que una de sus reglas internas prohíbe que los juveniles adquieran autos de lujo antes que un lugar en donde vivir.

“Yo tengo la mala manía, creo que es buena…si (los jóvenes) no me traen ya comprada una casa o departamento, no puede llegar aquí en un carro del año”, expuso el nacido en Hidalgo.

Como ejemplo, Herrera habló de los casos particulares de Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, quienes siguieron sus órdenes al pie de la letra comprando primero una casa y entendiendo así las necesidades básicas de todo profesional,

“A (Sebastián) Córdova y Jorge Sánchez les dije ‘ustedes no pueden entrar al club con carro’, porque Córdova ya le había comprado su carro a Edson que tuvo que irse a Europa. Mientras no me traigan las escrituras de una casa o departamento no los dejo entrar. Los dos me dijeron que ya habían comprado su casita en Aguascalientes y Torreón”, relató.

Esto fue parte de una lección de vida que Miguel les entregó a sus jugadores, a quienes les enseñó la importancia de comprar primero una casa en donde resguardarse, antes de un carro que es más factible que presente pérdidas.

Gran consejo de vida de Miguel Herrera a los jóvenes del #América “Aquí no van a llegar en su carro si no han comprado primero una casa”.

pic.twitter.com/iMNlKM0ovK — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) October 28, 2020

Cargando...