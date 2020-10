Rumor: Tachan de infiel a Sarah Kohan, esposa del ‘Chicharito’

ESTADOS UNIDOS.- Por las últimas horas se ha corrido un rumor en todo internet, el cual estaría golpeado al matrimonio de Javier ‘Chicharito’ Hernández por una supuesta infidelidad de su esposa, Sarah Kohan.

Todo esto surgió a raíz de un capítulo transmitido en el podcast “Put* el que no lo oiga”, de Diego Dreyfus, quien curiosamente es puesto como el amante de la modelo australiana.

Bueno, pues ayer dije que había comenzado el rumor de que Diego Dreyfus, coach personal del Chicharito, se comía a la esposa del delantero mexicano, todo esto son cosas que se especulan porque viven juntos, por la relación que muestran y bla, bla, bla, pero me puse a investigar. — 𝓐𝓵𝓮𝔁𝓲𝓼. (@ElamordetuvidaW) October 28, 2020

Bueno en el video titulado Javi cayó en la broma de los Humans, ya que hay unos mensajes que se pueden decir «entre líneas» pic.twitter.com/OT8yrXlw5A — 𝓐𝓵𝓮𝔁𝓲𝓼. (@ElamordetuvidaW) October 28, 2020

“Entonces ya, sólo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: toco la puerta, me abres, y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos”, fue el comentario hecha por Dreyfus, quien funge como el coach de vida del mismo Chicharito.

De este modo, el nombre de Javier Hernández sigue siendo tendencia en redes; primero por la supuesta destrucción de carrera que recibió a manos de Dayfus, y después, por ésta última seria situación que, hasta el momento, no es más que un simple rumor.

