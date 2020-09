Gennaro Gattuso señala mejoría de Hirving Lozano

NÁPOLES, Italia.- Hirving Lozano destacó en la goleada del Napoli 6-0 ante el Genoa en la segunda jornada de la Serie A y su entrenador, Gennaro Gattuso señaló la mejoría que ha tenido el mexicano en las últimas semanas.

En exclusiva para Sky Sports al terminar el encuentro ante Genoa, el timonel italiano recalcó que nunca tuvo nada en contra del mexicano y que a diferencia del año pasado, ya no se cae al suelo como »hacen los niños».

«A Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano»

De igual forma, el ex jugador del AC Milán dejó en claro que el año pasado Hirving no estaba al cien por ciento ni mentalmente ni físicamente y si ahora está jugando es porque está siendo un elemento importante.

«Yo conocía muy bien a Lozano, conocía al Lozano del PSV Eindhoven, el que atacaba siempre las líneas. El año pasado no estuvo al cien por cien a nivel mental ni físico. Este año si juega es porque está demostrando que es un jugador importante»

