Miguel Herrera culpa a la Selección Mexicana por lesión de Guillermo Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO, México.- América teniendo lesionados se ha vuelto una constante en las últimas semanas y tras la reciente baja de Guillermo Ochoa ayer en el calentamiento previo al Clásico Joven, Miguel Herrera aseguró que el arquero sufrió esta lesión por participar en las dobles sesiones de Microciclo con Gerardo Martino en la Selección Mexicana.

El »Piojo» confirmó que hablará con Santiago Baños para que ya no presten jugadores suyos para esta clase de convocatorias ya que solo deja problemas a los equipos.

“Lo de Memo fue por prestarlo a Selección, por eso no me gusta prestar jugadores a Selección, ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros si?. Voy a hablar con Santiago porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes, claro que estoy molesto que no nos entregan a los jugadores cansados”

Los otros dos que fueron convocados de las águilas como Jorge Sánchez y Sebastián Córdova también regresaron cansados y al terminar el duelo ante Cruz Azul fue evidente.

“Yo pase por ahí y en ningún momento regresé a algún sin estar al cien. Jorge me aguantó los 90 minutos pero ya estaba cansado, Córdova ya no tenia piernas, pero aún así creo que el equipo cerró bien el partido”

