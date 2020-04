‘’Paco’’ Jémez buscó el préstamo de Diego Lainez para el Rayo Vallecano

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Diego Lainez pudo llegar al Rayo Vallecano ya que ‘’Paco’’ Jémez, ex entrenador de Cruz Azul buscó su contratación a préstamo ante los pocos minutos que estaba teniendo con el Real Betis.

El timonel español habló en exclusiva para ESPN, donde aceptó que buscó la contratación del tabasqueño pero no está seguro porque la operación no pudo concretarse.

«De hecho nosotros (Rayo Vallecano) le pedimos la cesión (de Diego Lainez) al Betis, cosa que al final no pudo ser. Sin ir más lejos, yo sí quería que viniera y que jugara con nosotros, pero los clubes no llegaron a un entendimiento o el jugador no creyó conveniente bajar a una división menor, a pesar de que no estaba jugando»

De igual forma, Jémez admitió que no está cerrado a buscar la llegada de otro jugador mexicano para sus equipos.

«Yo en mi equipo quiero buenos jugadores y si existe la posibilidad de poder coincidir, lo haré porque me da igual que sea mexicano, polaco brasileño, entiendo que es buen jugador y lo quiero para mi equipo»

