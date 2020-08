Explica La Volpe la razón por la cual Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania

MÉXICO.- Todo un revuelo fue el que se hizo en México cuando el pueblo se enteró que Cuauhtémoc Blanco no había sido llamado por Ricardo La Volpe para disputar la Copa del Mundo de Alemania 2006.

A 14 años de aquel momento, muchos aficionados siguen sin entender la decisión del ‘Bigotón’, quien ayer a través de su cuenta de Twitter se encargó de exponer la razón que lo orilló a tomar tan controvertida medida, siendo ésta meramente táctica y estratégica.

«Si no hubiera llevado a Rafa (García) hubiera llevado a Israel López o a (Jaime) Lozano por la posición, no a Cuauhtémoc (Blanco), si hubiera querido llevar a Cuauhtémoc tendría que haber dejado a (Jared) Borgetti o (Guillermo) Franco, o sea si Rafa no hubiera ido tampoco hubiera ido Cuauhtémoc, hubiera ido Israel Lopez», expuso el técnico.

Muchas personas no dieron crédito a la respuesta de La Volpe y aseguraron que el motivo principal había sido la mala relación que se había gestado entre ambos personajes.

