Otro dardo de Hugo Sánchez a La Volpe; «Sería una torpeza de la directiva»

Por: Ricardo Arizmendi

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una voz autorizada para opinar sobre la actualidad de los Pumas es la de Hugo Sánchez, quien se mostró en desacuerdo con la directiva universitaria por considerar a Ricardo LaVolpe como opción para dirigir al equipo tras la repentina salida de Michel González.

En una de sus apariciones televisivas, Hugo calificó de torpeza cubrir la vacante con alguien que no tenga el arraigo Puma.

“No hay debate, no creo que cometan esa torpeza. Debe ser de arraigo Puma y otra excepción, pero positiva y no negativa. Lo de Míchel González ha sido positivo, no negativo.

El que venga debe tener sangre Puma, raíces de Pumas y conocimiento”, agregó.

Sánchez salió bicampeón con los de la UNAM en 2004, tras vencer al Guadalajara y Rayados en las respectivas finales.

