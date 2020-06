‘’Shaggy’’ Martínez no descarta jugar en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- El ser canterano del América no impediría que José Joaquín Martínez mejor conocido como el ‘’Shaggy’’ termine fichando por las Chivas.

El ex jugador de Pachuca decidió que no formará parte del Mazatlán FC y en entrevista exclusiva para Bolavip no descartó llegar al Guadalajara.

«Uno como profesional es así. Ronaldo pasó por Barcelona y después terminó jugando en Real Madrid, me estoy yendo a un caso extremo. Si pasa en la elite puede pasar en cualquier fútbol del mundo. Él siempre dio su 100%. A fin de cuentas eres un jugador profesional, tienes que dar todo donde estés y no debería influir tanto el pasado».

