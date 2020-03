En caso de que el equipo no progrese, Harry Kane dispuesto a salir del Tottenham

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En entrevista exclusiva para Sky digital, Harry Kane habló sobre su futuro y reconoció que en caso de no progresar con el Tottenham, no descarta marcharse.

El atacante inglés profesó su amor eterno hacia los Spurs, pero el busca progresar y si como equipo no logran esto, difícilmente pueda quedarse.

«Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme»,

«Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre»

Kane admitió que perder la final pasada de la Champions League fue complicado sumado a la falta de títulos, por lo que considera que en la cuestión grupal tienen que dar todo.

«Es algo difícil de encajar como jugador. Quiero ganar en todo lo que hago y cuando nos acercamos y no lo logras, es difícil de asumir y se va acumulando. Así que tanto yo como el equipo tenemos que dar todo lo que tenemos , lo mejor de ti, para ganar cada partido y conquistar títulos. Por una razón u otra, todavía no lo hemos conseguido»,

