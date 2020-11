Ángel Reyna cargó contra Giovani dos Santos tras eliminación de América ante Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la eliminación del América ante Chivas en los cuartos de final del Guard1anes 2020, Ángel Reyna, ex jugador de las águilas cargó con todo ante Giovani dos Santos.

»Pleititos» dejó en claro porque cuando tocaba perder se molestaba mucho e incluso lloraba. Además, aseguró que no puede con el 10 de las águilas que en este caso se trata de Giovani dos Santos.

Por último, el nacido en San Luis Potosí reconoció la actuación del Guadalajara.

Hoja que entendieran por que me encabronaba, lloraba y berreaba cuando perdía!! Me importaba un carajo si fueran extranjeros o mexicanos pero exigía!!! @ClubAmerica No puedo con el número 10 de verdad que no puedo!!! @Chivas muchos huevos!! 👍🏼

— Angel Reyna (@AngelReynaFut) November 29, 2020